Ultimovacs bytter ut toppsjefen

Ultimovacs opplyser i en børsmelding at det har utnevnt Carlos de Sousa til ny administrerende direktør.

Dr. de Sousa har mer en 30 års erfaring fra bransjen og har hatt ledende stillinger i internasjonale farmasøytselskaper som blant annet Pfizer, Novartis og NyCOM / Takeda.

Ultimovacs opplyser at han begynner som administrerende direktør 1. juni 2020. Frem til da vil Øyvind Kongstun Arnesen fortsette i sin stilling som administrerende direktør.

«Som et nylig børsnotert selskap har Ultimovacs gått inn i sin neste utviklingsfase. Basert på Dr. de Sousas bakgrunn, tidligere erfaring, ferdighetssett og omfattende nettverk, føler jeg meg trygg på at han er den rette personen for jobben», sier styreleder i Ultimovacs, Jónas Einarsson.

«Det har vært et eventyr å være administrerende direktør i Ultimovacs i åtte år», sier Arnesen og mener at det føles godt å overlate stafettpinnen videre.