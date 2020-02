Aker usikre på veien videre i REC Silicon

Svein Oskar Stoknes, finansdirektør i Aker, sier at det fortsatt er usikkert hva selskapet gjør videre med investeringene i REC Silicon, produsent av silisium til solcelleindustrien.

– Aker har ennå ikke bestemt de neste stegene, og vil komme tilbake med mer informasjon når tidspunktet er riktig, sier Stoknes, ifølge TDN Direkt.

– Interessant opsjon

Det var før jul at Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Capital tok over kontrollen på REC Silicon, da de handlet Jens Ulltveit-Moes aksjer på billigsalg til 85 millioner kroner. Aker Capital er største aksjonær med 23 prosent av aksjeposten.

– Det var en mulighet å ta en posisjon i et selskap som Aker så på som en interessant opsjon. På dette tidspunktet har vi ikke mer informasjon om selskapet enn det som er kjent i markedet, sier Stoknes, rapporterer TDN Direkt.

DIREKTØR: Finansdirektør Svein Stoknes i Aker. Foto: NTB Scanpix

Stoknes legger til at ved utgangen av 2019 hadde verdien av Akers investering i REC økt til 172 millioner kroner. Aksjen er hittil i år opp 58,33 prosent.



Kvartalstall

REC Silicon la frem kvartalsrapporten tidligere fredag, og rapporterte et underskudd på 45,5 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra minus 13,4 millioner i samme periode 2018. Omsetningen falt fra 48,9 til 31,8 millioner kroner. REC Silicon gikk ut av året med 29,4 millioner dollar i kontanter.

– Vi er fornøyde med at handelsavtalen mellom USA og Kina inkluderer polysilisum for solceller. Vi vurderer nå å starte opp drift ved FBR-fabrikken i Moses Lake, sier REC Silicon-sjef Tore Torvund.

Amerikanske myndigheter

Bakgrunnen er at REC Silicon har blitt orientert av representanter for amerikanske myndigheter om at Kina har forpliktet seg til å kjøpe bestemte mengder polysilisium produsert i USA.

Representantene har opplyst at det kinesiske markedet er åpent for amerikansk polysilisium uten toll og at disse forpliktelsene går foran utvidelsen av toll på amerikansk polysilisium slik det ble offentliggjort av Kinas handelsdepartement den 19. januar i år.

REC Silicon (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 31,8 48,9 Driftsresultat -14,1 -14,4 Resultat før skatt -45,5 -13,4 Resultat etter skatt -45,5 -8,0