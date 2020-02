Aksje stuper etter datter-konkurs og røde tall

Ved lunsjtider er Oslo Børs opp 0,50 prosent til 930,78 poeng.

Hovedindeksen var kun marginalt opp ved 11-tiden, men en time senere har den steget som følge av at oljeprisen har styrket seg. Det er hittil blitt omsatt aksjer for drøyt en milliard kroner.

Olje

Brentoljen stiger 1,13 prosent til 57,08 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 1,03 prosent til 52,03 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 56,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor stiger 0,34 prosent til 162,05 kroner, mens Aker BP er opp 1,09 prosent til 258,90 kroner.

Aksje straffes

Styret i Endúr-datter, Endúr Energy Solutions, konkluderer med at det ikke foreligger grunnlag for fortsatt drift og vedtok torsdag kveld å begjære oppbud i selskapet, opplyses det i en børsmelding. Selv hadde Endúr et rødt driftsresultat på minus 14,9 millioner kroner. Endúr-aksjen straffes og synker 11,57 prosent til 0,98 kroner.

Nærmest på taperlisten følger Magseis Fairfield, ned 15,54 prosent til 3,37 kroner. Selskapet rapporterte i går et underskudd på 46 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, mot et tap på 2,0 millioner dollar i samme periode året før. En emisjon ble også varslet.

Sbanken er ned 5,11 prosent til 66,90 kroner. Banken kom med resultat før skatt i fjerde kvartal på 214,1 millioner kroner, ned fra 225,7 millioner kroner i samme periode i 2018.

Blant de mest omsatte aksjene er Storebrand ned 1,06 prosent til 69,26 kroner, mens Grieg Seafood faller 3,74 prosent til 131,40 kroner. Lakseaksjen ble i går nedgradert fra kjøps- til holdanbefaling av Arctic Securities.

Opptur for ICE

Ice la i morges frem tall som viste at inntektene økte fra smarttelefontjenester med 36 prosent i fjerde kvartal mens abonnementsinntektene økte 29 prosent i forhold til samme kvartal året før. Selskapet har nå en markedsandel for smarttelefoner på 10 prosent i Norge. Aksjen stiger 11,42 prosent til 20 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Nel opp 1,67 prosent til 11,57 kroner, Mowi stiger 1,28 prosent til 222 kroner, mens REC Silicon er opp 5,66 prosent til 4,19 kroner etter kvartalsrapport i morges.