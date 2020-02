Kjøper sine første 37,6 millioner aksjer i børstaper

Kristian Lundkvist har gjennom selskapet Middelborg Invest kjøpt 37,6 millioner aksjer i Endúr. Det er hans første aksjer i selskapet. Han sitter nå på 17,7 prosent av aksjene i Endúr, og blir med det nest største aksjonær i selskapet.

Selgere er Ron Corporation, heleid av Robert Norum, og Milo Invest, et heleid selskap av Mikal Løvik, som var henholdsvis tredje og sjette største aksjonær.

Aksjen var tidligere fredag ned nesten 20 prosent. Ved 13.55-tiden er aksjen ned 10,31 prosent til 1 krone.

Fallet skjer etter at styret i Endúr-datter, Endúr Energy Solutions, konkluderer med at det ikke foreligger grunnlag for fortsatt drift og vedtok torsdag kveld å begjære oppbud i selskapet, opplyses det i en børsmelding. Selv hadde Endúr et rødt driftsresultat på minus 14,9 millioner kroner.