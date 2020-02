Aksjene stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,3 prosent og står i 9.736,12 poeng mens Dow Jones står i 29.456,98 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA var opp 0,3 prosent på månedsbasis i januar. Det var akkurat slik økonomene hadde estimert på forhånd, ifølge TDN Direkt.

Detaljhandelen eksklusivt salg av kjøretøy var opp 0,3 prosent, slik som estimert på forhånd,

Importprisene i USA var ventet å falle med 0,2 prosent på månedsbasis i januar, men forble uendret.

Corona

Kina fortsetter å rapportere om et betydelig antall nye tilfeller av Corona-viruset.

«Etter en ny metode for diagnostisering ble det erklært 4.823 nye tilfeller av viruset det siste døgnet, betydelig ned fra 14.840 dagen før. Det er stor usikkerhet rundt tallene, men for markedet er det viktigste at veksten i antall smittede er lavere», skriver Nordea i fredagens morgenrapport.