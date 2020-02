Buffett-favoritt faller kraftig etter nedgradering

Mat- og drikkevaregiganten Kraft Heinz faller over fire prosent på Wall Street fredag.

Det skjer etter at Fitch nedgraderte selskapets kredittvurdering til under investment grade, som vil si at selskapets obligasjoner blir vurdert som «junk».

Selskapet la torsdag frem kvartalstall som ble bedre enn ventet, men analytikere i Bank of America mener at selskapets beslutning om å ikke redusere utbyttet tynger selskapets kredittverdighet, ifølge Marketwatch.

I tillegg har JP Morgan, UBS og Deutsche Bank kuttet kursmålet på aksjen fredag, melder nyhetsbyrået.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er største eier i Kraft Heinz med en eierandel på 27 prosent.