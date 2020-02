Blandet dag på Wall Street

Det endte blandet på Wall Street fredag. To av de tre toneangivende indeksene steg, og alle legger bak seg en uke med solid oppgang.

Resultatsesongen på Wall Street begynner nå å gå mot slutten. Så langt har 77 prosent av selskapene i S&P 500 lagt frem tall, og rundt 72 prosent har levert bedre tall enn ventet, ifølge CNBC.

Ellers er naturligvis coronaviruset fortsatt i fokus blant investorene. Kinesiske helsemyndigheter rapporterte fredag at det ble registrert 5.090 nye coronavirussmittetilfeller torsdag. Samtidig ble 121 nye dødsfall relatert til viruset bekreftet i Fastlands-Kina.

Fredagen ble også preget av en rekke nøkkeltall. Blant annet viste det seg at detaljhandelsomsetningen i USA var opp 0,3 prosent på månedsbasis i januar. Det var akkurat som ventet, ifølge Direkt Makro.

Videre falt den amerikanske industriproduksjonen 0,3 prosent på månedsbasis i januar, mot et ventet fall på 0,2 prosent.

Industriens kapasitetsutnyttelse var 76,8 prosent i perioden, mens det var ventet en kapasitetsutnyttelse på 76,8 prosent.

Det er også verdt å nevne at Wall Street holder stengt på mandag grunnet Presidents Day.

Dow Jones falt 0,09 prosent til 29.397,74.

15 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinnerne ble kortselskapene Visa og American Express som steg henholdsivs 1,36 og 1,03 prosent.

Microsoft steg 0,89 prosent, mens Boeing falt 0,67 prosent.

Taperne ble IBM og Caterpillar som falt 2,34 og 1,22 prosent.

Nasdaq steg 0,20 prosent til 9.731,18.

Tesla falt 0,49 prosent til 800 dollar til tross for at selskapet gjorde en emisjon på to milliarder dollar til kurs 767 dollar. Elbilprodusenten har opplyst at provenyet skal brukes til å styrke balansen ytterligere, i tillegg til generelle kommersielle forhold.

Facebook steg 0,49 prosent, mens Amazon falt 0,70 prosent.

Netflix falt 0,26 prosent.

S&P 500 steg 0,13 prosent til 3.378,15.

Expedia ble vinneren med en oppgang på 11,04 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall som ble bedre enn ventet.

Blant taperne var Warren Buffett-favoritten Kraft Heinz som falt 3,20 prosent etter at Fitch nedgraderte selskapets kredittvurdering til under investment grade.

Ellers steg Under Armour 2,51 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 2,05 prosent til 13,86.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,77 prosent til 57,34 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,07 prosent til 52,05 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 17 basispunkter. 2-åringen er ned 2,8 basispunkter til 1,42 prosent, mens 10-åringen er ned 2,9 basispunkter til 1,59 prosent. 30-åringen er ned 3,1 basispunkter til 2,04 prosent.

Gullprisen er opp 0,44 prosent til 1.585,70 dollar per unse.