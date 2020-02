dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen er svakt ned mandag morgen. Brentoljen står nå i 57,20 dollar fatet, ned 0,24 prosent. WTI-oljen er ned 0,19 prosent til 52,07 dollar pr. fat.

Et fat brentolje kostet til sammenligning 57,21 dollar, altså så likt det går an å komme, ved børsens stengetid fredag.

– Oljeprisene fortsetter å bevege seg frem og tilbake av nyheter rundt Covid-19 (coronaviruset) og mulighetene for at Opec+ blir enig om et produksjonskutt for å balansere nedbremsingen i etterspørselen, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,68 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,88 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 1,64 prosent, og CSI 300 er opp 1,54 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,50 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,15 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,07 prosent.

Virus

Det er nå 1.765 personer som har dødd av coronaviruset i Kina. 105 av dem det siste døgnet. I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene i Hubei-provinsen blir det rapportert om 1.933 nye smittetilfeller. Søndag ble det rapportert om 1.843 nye sykdomstilfeller i den hardt rammede regionen, der covid-19-viruset brøt ut i desember.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er på plass i Kina med internasjonale eksperter har kommet til Beijing og startet arbeidet med kinesiske kollegaer for å finne ut mer om epidemien.

Spådom

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4] prosent.

Wall Street

New York-børsene holder mandag stengt grunnet Presidents Day, som alltid finner sted den tredje mandagen i februar til ære for George Washington.

Det ble en blandet dag på Wall Street fredag uten de store utslagene. Dow Jones falt 0,09 prosent til 29.397,74. Nasdaq steg 0,20 prosent til 9.731,18. S&P 500 gikk opp 0,13 prosent til 3.378,15.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs endte fredag 0,32 prosent opp til 929,24 poeng. Det ble omsatt aksjer for drøyt 4,26 milliarder kroner.

Elleve aksjer satte all-time high: Bouvet, Carasent, Fjordkraft, Gjensidige Forsikring, NTS, Sats, SpareBank1 Nordvest, SpareBank1 Østfold Akershus, SpareBank1 Østlandet, Scatec Solar og Totens Sparebank.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Handelsbalanse januar, kl. 08:00

Japan: BNP 4. kv., kl. 00:50

Kina: Boligpriser januar, kl. 02:30

Japan: Industriproduksjon desember, kl. 05:30

Annet:

USA: Børsene stengt

Utenlandske:

Transocean