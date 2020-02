Den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell, sa til kongressen i går at Fed holder et øye med på hva som skjer med coronaviruset og effektene av det. Frykten er at det vil ramme veksten globalt, skriver Nordea i mandagens morgenrapport.

Powell sier imidlertid at det nåværende rentenivået er tilstrekkelig for å holde veksten oppe i amerikansk økonomi.

Rentene steg etter talen, og amerikanske tiårs-statsobligasjoner handles nå på 1,61, ifølge Nordea.