Legger til rette for direkte eierskap

Sats Group AS og Elexia IV Holding AS har bestemt seg for å legge til rette for et direkte eierskap av Sats-aksjene. Det skriver selskapet i en melding på mandag.

Sats Group er i dag eid 49 prosent av Tryghedsgruppen (gjennom TG Nordic Invest ApS) og 51 prosent av Elexia IV Holding. Etter at endringene er fullført, vil ikke Sats Group eie noen aksjer eller ha noen direkte stemmerett, skriver TDN Direkt.

Endringene er ventet å skje i perioden rundt 21. februar 2020.

Aksjene vil forbli betinget av "lock-up", som beskrevet av prospektet som ble fremlagt av selskapet i forbindelse med børsnoteringen på Oslo Børs.