Sterkt resultat av Vy

FORNØYD: Konsersjef i Vy, Geir Isaksen. Foto: NTB Scanpix

Det ble 2,8 prosent flere reisende i Norge for Vy i løpet av 2019 sammenlignet med året før. Totalt antall reiser innen persontog for Vy i både Norge og Sverige var på 78,7 millioner, noe som er en økning på 6 prosent for 2019.

– Med fortsatt reisevekst på våre miljøvennlig tog og bidrag bidrar Vy til at reiseveksten tas kollektivt. Den utviklingen liker vi godt, sier konsernsjef for Vygruppen, Geir Isaksen.

Økte inntekter

Vy hadde en omsetning på over 17 milliarder kroner i 2019, med en vekst på tilsammen 7,36 prosent. Og endte til slutt opp med et resultat før skatt på 699 millioner kroner, en forbedring på nesten 20 prosent fra året før

Vy vant flere store kontrakter for drift av rutebuss i 2019, to i Sverige og fem i Norge.

– Det er en sunn bussvirksomhet, og det er gledelig at vi som Norges største bussoperatør klarer å beholde våre markedsandeler, sier Isaken.

Vy (Mill. NOK) 2019 2018 Driftsinntekter 17.065 15.895 Driftsresultat 808 754 Resultat før skatt 699 585

Tapte i nord og sør

Vy vant i desember konkurransen om å få kjøre Bergensbanen og Vossebanen.

– Seieren i vest var en svært viktig seier. 30 prosent økning i rutetilbudet, en offensiv satsing på reiselivet langs Bergensbanen og nye kundetilbud er blant forbedringene vi jobber med, forteller konsernsjefen.

Vy vant ikke anbudskonkurransen om Trafikkpakke 2 Nord, og i 2018 ble det britiske transportselskapet Go-Ahead tildelt Trafikkpakke 1 Sør. Det var derfor ekstra viktig for Vy og vinne i vest, etter at de hadde blitt innstilt som nummer to i begge de foregående konkurransene.