Vurderer nye restriksjoner mot Kina

Amerikanske myndigheter vurderer å innføre nye handelsrestriksjoner mot Kina. I et forsøk på å kutte av den kinesiske tilgjengeligheten på halvlederteknologi, ønsker USA å begrense bruken av amerikansk utstyr for å produsere brikker, skriver TDN Direkt.

Handelsdepartementet utarbeider endringer til "foreign direct product rule", som er ment for å begrense utenlandske selskapers bruk av amerikansk teknologi for militære og nasjonale sikkerhetsprodukter.

Endringene det er snakk om er at handelsdepartementet skal kunne kreve at globale brikkeprodusenter skal ha lisenser hvis de tenker å bruke amerikanskprodusert utstyr for å produsere brikker for det kinesiske teknologiselskapet Huawei.