Slik trader proffene Tesla-aksjen

Tesla-aksjen har den seneste tiden tiltrukket seg oppmerksomhet fra daytraderne på Wall Street. Aksjen har i løpet av de siste 31 dagene vært opp eller ned mer enn en prosent 23 av dagene. Til sammenligning har S&P 500 gjort samme dagsutslag fem av dagene. Den 3. februar steg aksjen til nye rekorder med en oppgang på 19,9 prosent etterfulgt av et fall på 17,2 prosent den 5. februar. Slikt er det mulig å tjene penger på, gitt at man kommer seg inn og ut på rette tidspunkter.

Kjøp og selg på historiske topper og bunner

Mike Katz, partner hos det New York-baserte trading selskapet Seven Points Capital peker på at selskapet handler på tidligere dagers historiske topper og bunner når de skal time inngang og utgang.

-Hvis du har en strategi der du kjøper på vei oppover, for så å sette stop loss rundt bunnen fra tidligere dager, det har funket veldig bra den siste tiden. Det sa Katz til CNBC.

Videre fremhevet Katz at denne trenden har vært konsistent siden Tesla-rallyet begynte sent i oktober da aksjen lå rundt 300 dollar. Aksjen har siden steget 144 prosent, og til sammenligning er kjente selskaper som Amazon, Facebook og Alphabet opp henholdsvis 21, 14 og 20 prosent i samme tidsrom.

Tiltrekker seg mange uerfarne tradere

Når aksjen steg 19,9 prosent den 3.februar flokket 12.000 Robinhood brukere til aksjen for første gang. Robinhood plattformen er kjent for å fokusere på bredden i aksjemarkedet.

-Folk flest tror Tesla-aksjen er raske og enkle penger, og de er heller ikke ute etter å selge ettersom de er overbevist om at aksjen kan gå høyere siden det har de blitt fortalt. Det skaper panikk til oppsiden og alle føler de må følge, det samme skjedde med Bitcoin. Det sa Mike Mengieri, managing partner hos Seven Points Capital.