Børsmygg gjør oppkjøp

Merkur-noterte TargetEveryone AB kjøper resterende 70 prosent av norske Cloud Explorers AS. Det fremgår av en børsmelding sent mandag kveld. Prisen oppgis til 62,5 millioner svenske kroner, 50 millioner betales i kontanter mens resterende beløp dekkes av TargetEveryone aksjer.

Oppkjøpet vil bidra til et bredere marked og spesielt rundt området Data Analytics. Samtidig fremhever selskapet at oppkjøpet beviser at selskapet kan levere på strategien om ekstern vekst. Videre i 2020 forventer selskapet å kunne annonsere flere oppkjøp, og dermed øke inntektene, realisere synergier og videre styrke posisjonen i markedet.

Mandag stengte aksjen opp 14,29 prosent til 1,6 kroner.