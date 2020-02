Apple nedjusterer trolig guiding som følge av coronaviruset

Apple melder mandag at de ikke kommer til å nå guiding på inntektene i første kvartal. Av årsaker trekker Apple frem lavere globalt tilbud, samt lavere etterspørsel i Kina som følge av coronaviruset. Det melder CNBC.

Lenger tid enn først antatt

Tech-giganten har tidligere uttalt at de forventer inntekter på 63 til 67 milliarder dollar i første kvartal. Apple har foreløpig ikke kommet ut med ny guiding for kvartalet. Apple opererte i guidingen med et bredere intervall enn ved tidligere anledninger som følge av usikkerheten rundt coronaviruset. Videre forventer selskapet at det vil ta lenger tid enn først antatt å komme tilbake til normale markedsforhold, og følgelig vil inntekts-guidingen for kvartalet justeres ned noe.