dette vil påvirke oslo børs

Europeiske børser ser ut til å gå mot en negativ start tirsdag etter et bredt børsfall i Asia, samtidig som amerikanske futures peker mot en svakere åpning på Wall Street.

Amerikanske børser holdt mandag stengt grunnet feiringen av George Washingtons fødselsdag.

«Dette er en reaksjon på at store selskaper advarer om at utbruddet av coronaviruset vil spise av inntjeningen i inneværende kvartal», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group tirsdag morgen.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,2] prosent tirsdag.

Apple-advarsel

Tesla kom med en advarsel i forrige uke, mens Alibaba og nå Apple har fulgt etter.

Ifølge analysesjefen kan meldinger om at Kina vil gi USA flere tollfritak lette stemningen noe.

«Det har blitt antydet at Kina bør holde tilbake på jordbruksinnkjøpene i handelsavtalen, på grunn av corona-viruset. Gjennomføring av tollfritak vil tone ned bekymringene for at Kina ikke vil etterleve forpliktelsene i fase 1-avtalen», fortsetter Lawler.

Oljeprisen ned

Corona-bekymringer tynger oljeprisene tirsdag morgen.

Brent-oljen faller én prosent til 57,07 dollar fatet, som er rundt 20 cent ned fra nivåene ved stengetid i Oslo mandag.

WTI-oljen er ned 0,7 prosent til 51,67 dollar fatet så langt i dagens handel.

Oslo Børs ned

Oslo Børs endte ned 0,1 prosent til 927,98 mandag, og oljeduoen Equinor og Aker BP endte begge i rødt.

Nordic Mining var i toppen av vinnerlisten, og steg 16 prosent etter en vellykket pilottest for Keliber, der det Oslo Axess-noterte selskapet eier 18,5 prosent.

Photocure steg 3,6 prosent til 116 kroner etter at Øystein Stray Spetalen har økt eierandelen, mens Borr Drilling falt 1,6 prosent til 37,37 kroner etter å ha sikret ny finansiering.

