Bedring fra Golden Ocean

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean melder om et driftsresultat på 45,8 millioner dollar i fjerde kvartal. Ifølge TDN Direkt var det akkurat som analytikerne forventet.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med drøyt 41 millioner dollar, opp fra 23,8 millioner dollar i samme periode året før. Her analytikerne på forhånd sett for seg et resultat før skatt på 32 millioner dollar.

Justert EBITDA endte på 73,9 millioner dollar.

Styret i Golden Ocean foreslår et utbytte for fjerde kvartal på 0,05 dollar per aksje, mot et ventet resultat på 0,13 dollar.

Golden Ocean (Mill. dollar) 4.kv/19 4.kv/18 Omsetning 244,7 176,0 Driftsresultat 45,8 42,6 Resultat før skatt 41,2 23,8 Resultat etter skatt 41 23,6