DNB Markets anbefaler investorene å kjøpe aksjer i Sats og Ice

DNB Markets tok mandag Sats inn i den ukentlige porteføljen med aksjer etter at selskapets kvartalstall var på nivå med forventningene.

Selskapets planer for etablering av nye treningssentre i 2020 var også høyere enn tidligere kommuniserte tall.

«Ledelsen ser nå for seg etablering av syv nye sentre i inneværende år, mot tidligere gjennomsnittlig 4-6 nye sentre pr. år. Bedre inntjening enn ventet for den norske virksomheten oppveide for noe høyere kostnader i Sverige og Finland, og samlet sett har dette gitt en mindre oppjustering av våre EBITDA-estimatene for 2020-2021», skriver DNB Markets tirsdag.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 30 kroner pr. aksje

«På kursmålet verdsettes selskapet med en rabatt på rundt 15 prosent i forhold til gjennomsnittet for sammenlignbare nordiske og internasjonale detaljhandels- og serviceaktører, estimert diskontert kontantstrøm og historisk oppkjøpsaktivitet innenfor sektoren».

Meglerhuset mener også at begrenset fri flyt i aksjen, og i en internasjonal sammenheng lav markedskapitalisering, betyr at aksjen vil verdsettes med noe rabatt også i tiden fremover.

Ice gir investorene hodebry

Ice Group klatret 13 prosent på Oslo Børs fredag til tross en negativ EBITDA i fjerde kvartal 2019.

DNB Markets påpeker at de operasjonelle tallene var bedre enn ventet, men selskapet har også et refinansieringsbehov som fortsatt må løses.

«Dette gir investorene et dilemma; kjøpe nå eller vente til en eventuell emisjon sørger for å ha sikret den videre finansieringen. Dersom man avventer risikerer man at forventninger og ytterligere realisert vekst i abonnenter, økende omsetning pr. kunde og reduserte infrastrukturkostnader i løpet av de neste månedene i mellomtiden løfter kursen».

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 35 kroner pr. aksje.