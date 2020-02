Bjørn Kjos har solgt Norwegian-aksjer

Norwegians største aksjonær HBK Holding, som eies av Bjørn Kjos og hans familie (84,6 prosent), Bjørn Kise (9 prosent) og Tore Kjos (6,3 prosent) har solgt seg ned i selskapet siden november, melder Dagens Næringsliv.

HBK har lånt ut aksjeposter til shorting, noe som har skapt forvirring rundt deres aksjepost. Etter at Kjos og Kise sluttet som konsernsjef og styreleder har HBK Holding ikke vært pliktet til å opplyse om deres reelle eierskap.

Sist uke kom nyheten om at HBK Holding hadde har inngått en TRS-avtale (total return swap) for fem millioner aksjer i Norwegian Air Shuttle med Danske Bank, Norwegian Branch.

Da ble det opplyst at HBK Holding satt på 11,98 prosent av aksjene inkludert utlånte aksjer. Sist sommer hadde HBK Holding en eierandel på 17,7 prosent i selskapet til sammenligning.

– Denne TRS-en er en naturlig reallokering av HBKs investeringer. Vi beholder vår eksponering mot Norwegian de neste tre månedene, og har per i dag ingen formening om hva som skjer med vår eksponering mot Norwegian-aksjene etter det, sier Kise til avisen.



Tore Kjos sier til DN at han var ukjent med at HBKs beholdning i Norwegian var blitt mindre og reagerer med et "uff". Bjørn Kjos avdramatiserer dette.

Norwegian-aksjen er ned 1,80 prosent til 37,73 kroner ved 12.15-tiden.