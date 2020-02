Pertti Lamberg har annonsert at han vil gå av som konsernsjef i Keliber, et finsk datterselskap av Nordic Mining. Han sier at tiden er inne for å gi oppgaven videre til noen andre.

Hannu Hautala tar over som konsernsjef i Keliber, og vil starte senest 1. april, ifølge en børsmelding.

– Jeg er stolt, sier Hautala.