Inntjeningen stupte i USA

S&P 500 har i de seneste tre månedene gitt en avkastning på nesten 7 prosent, langt mer enn det historiske snittet. Fra fjerde kvartal 2018 til samme periode i fjor steg de store amerikanske selskapenes inntjening pr. aksje imidlertid med bare 2 prosent.

Og ekskluderer man Facebook, Amazon, Apple, Microsoft og Google (FAAMG), blir veksten redusert til null.

Tilbakekjøp trakk opp

Disse fem globale IT-gigantene slo analytikernes snittestimat med hele 20 prosent, mot 4 prosent for de øvrige komponentene i S&P 500-indeksen.

FAAMGs inntjeningsvekst på 16 prosent var imidlertid drevet av tilbakekjøp av egne aksjer, ifølge sjefstrateg David Kostin i Goldman Sachs.

En annen bank, Société Générale, påpeker at IT-kjempenes bunnlinjer, som ikke viser tilbakekjøpseffekten, økte med langt mer beskjedne 6,7 prosent.

SMB-segmentet sliter

Tilbakekjøp hjalp også de andre S&P 500-selskapene: Ser man bort ifra finanssektoren, sank deres lønnsomhet med 7,5 prosent.

Også de 2.000 minste børsnoterte bedriftene i USA gjorde det elendig. Kostins analyse viser at de tjente 7 prosent mindre pr. aksje i fjorårets fjerde kvartal enn ett år tidligere. Ifølge SocGen-strategen Andrew Lapthorne skyldes den omfattende svekkelsen hovedsakelig høyere drifts- og renteutgifter.

«...at rentekostnadene stiger så raskt, til tross for det lave rentenivået, er bemerkelsesverdig og en utfordring for myndighetene,» kommenterte han på mandag. Lapthorne la til at «med all denne gjelden virker det ikke lenger mulig å ha høyere renter».