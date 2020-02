Marerittet fortsetter for Tor Olav Trøim - Borr Drilling synker videre

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,14 prosent til 926,68 poeng. På det verste intradag var Oslo Børs 1,18 prosent i rødt i åpningshandelen, men ettersom oljeprisen steg utover dagen hentet hovedindeksen seg noe inn. Det ble omsatt aksjer for 4,16 milliarder kroner.

Olje

Brentoljen ble svekket med 0,92 prosent til 57,16 dollar pr. fat ved børsens stengetid, mens WTI-oljen var ned 1,48 prosent til 51,83 dollar fatet.

Den tyske storbanken Commerzbank mener det var bemerkelsesverdig å se hvor rolig oljemarkedet reagerte på nedjusterte etterspørselsutsikter fra IEA, EIA og Opec sist uke, særlig ettersom det ikke er tegn til at Opec og samarbeidslandene (Opec+) vil gjøre dypere produksjonskutt som følge av påvirkningen fra coronaviruset.

Equinor ramlet 1,59 prosent til 158,15 kroner, etter handel ekskludert utbytte på 2,42 kroner. Aker BP gikk ned 1,22 prosent til 251,90 kroner, mens DNO endte 1,70 prosent i rødt til 7,85 kroner.

Vondt fall etter nyttår

Borr Drilling annonserte mandag at det har sikret finansiering for riggen «Tivar» som skal leveres fra Kepel FELS-verftet i Singapore i juli, samt utsettelse av to enheter.

Det hjelper på likviditeten til Tor Olav Trøims riggselskap, men aksjen falt nye 5,25 prosent til 35,41 kroner tirsdag, som er all-time low. Aksjen har tapt seg med 53,4 prosent etter nyttår, mest av samtlige aksjer på Oslo Børs.

Tirsdagens største taper ble Black Sea Property, ned 27,05 prosent til 3,56 kroner. Gaming Innovativon Group falt 11,41 prosent til 5,67 kroner etter en kvartalsrapport som viste et tap på 6,7 millioner euro på driften. Aksjen har det seneste året ramlet med rundt 70 prosent.

Rally etter nyhet

SeaBird Exploration kom mandag kveld med mer informasjon rundt strategioppdateringen fra november, og kunne blant annet melde at de har inngått en avtale om en treårig fasilitet på 16 millioner dollar. Aksjen hoppet opp 25,65 prosent 0,53 kroner.

Okea havnet høyt på vinnerlisten med en klatring på 6,85 prosent til 18,10 kroner.

Scatec Solar kunngjorde tirsdag at den første av tre faser i et sørafrikansk solanlegg på totalt 258 megawatt er nå i kommersiell drift. Aksjen steg 2,07 prosent til 177,50 kroner. Etter nyttår har aksjen løftet seg med nesten 45 prosent.