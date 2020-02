Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt. Men ingen av utvalgets modeller er gode nok, mener Arbeiderpartiet, som derfor har bestemt seg for å avvise utvalgets forslag.

I stedet går Arbeiderpartiet inn for en arealavgift eller produksjonsavgift som sikrer inntekter direkte til vertskommunene for oppdrettsanleggene.

