Grisanti: Vanskelig å finne verdi i markedet

Chris Gristanti, CEO og grunnlegger av Grisanti Capital tror det lønner seg å være optimistisk i markedet, men ser samtidig at det er vanskeligere å finne verdi nå enn det var for et år siden.

– Akkurat nå leser kundene våre overskrifter om at S&P har økt 30 prosent og mer, de vil ha en del av kaka, sier Grisanti til Bloomberg.

– For et år siden hadde vi nettopp lagt bak oss et tøft kvartal, og det var enkelt å finne verdi i markedet. Det er vanskeligere å finne verdi i markedet i dag, og kundene er utålmodige, sier han.

