Apple stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,6 prosent og står i 9.793,08 poeng mens Dow Jones står i 29.337,19 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent.

Apple

Apple-aksjen stiger 0,4 prosent til 320,38 dollar.

«Mandagens resultatvarsel fra Apple (sviktende salg i Kina pga. virusutbruddet) påvirket de amerikanske indeksene negativt i går. Når det er sagt, Apple-aksjen endte kun ned 1,8 prosent», skriver Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.

Makro

I januar økte produsentprisene i USA med 0,5 prosent sammenlignet med måneden før. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt 3,6 prosent på månedsbasis i januar. Det gir en sesongjustert årlig takt på 1.567.000 boliger. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en nedgang på 11,2 prosent.

Antall nye boligbyggingstillatelser økte i perioden med 9,2 prosent på månedsbasis.