Rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,1 prosent og står i 9.806,03 poeng mens Dow Jones står i 29.300,04 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent.

Philly Fed

Tall offentliggjort torsdag viser at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks (Philly Fed) steg til 36,7 i februar, tilsvarende en oppgang på nesten 20 poeng fra januar. Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot en indeks på 10,0.

36,7 er den høyeste noteringen for industri-indeksen siden februar 2017.

Andelen bedrifter som melder om høyere aktivitet denne måneden (52 prosent) overstiger med god margin andelen som melder om lavere aktivitet (15 prosent).

Indeksen for nye ordre steg 15 poeng til 33,6, den høyeste noteringen siden mai 2018. Over 50 prosent av bedriftene melder om en økning i nye ordre, opp fra 46 prosent i januar.

Jobless claims

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 210.000 per 15. februar, opp fra reviderte 206.000 uken før (opprinnelig rapportert: 205.000).

Konsensus lå ifølge Marketwatch på 210.000 jobless claims.