Advarer mot en korreksjon som følge av koronaviruset

Koronaviruset har påvirket store deler av kinesisk økonomi, der flere selskaper stoppet driften. Antall døde som har fått påvist viruset i Kina er nå kommet over 2.100 døde, mens flere enn 74.000 personer er bekreftet bærere av viruset.

Samtidig er covid-19 spredt til mer enn 20 andre land. Seks personer som hadde fått påvist det nye koronaviruset utenfor Fastlands-Kina, er bekreftet døde.

«I nærmeste fremtid tror vi at det er større risiko for at koronaviruset skal påvirke selskapers resultat, noe som er undervurdert i dagens aksjekurser. Det tyder på at risikoen for en korreksjon er høy,» sier global sjefstrateg Peter Oppenheimer i Goldman Sachs ifølge Marketwatch.

Oppenheimer peker på Apples siste resultatvarsel, som Wall Street har ristet av seg. Han anbefalte også at man ikke ser til utvidede verdivurderinger i obligasjonsmarkedene kontra aksjer for å være immun mot en korreksjon.

JPMorgans kvantitative strateg Marko Kolanovic, bemerker at investorer har samlet seg i teknologi, aksjer med lav volatilitet og obligasjoner, drevet av frykt for koronavirus. Kolanovic forventer en rotasjon tilbake til et fokus på verdi-aksjer når koronaviruset avtar.