dette vil påvirke oslo børs

Oljeprisen faller fredag morgen. Et fat brentolje står nå i 58,70 dollar pr. fat, ned 0,61 prosent for dagen. Ved børsens stengetid i går sto et fat brentolje i 59,47 dollar.

WTI-oljen er 60 prosent ned til en pris på 53,36 dollar fatet.

Analytikere peker på at økningen av coronavirus-tilfeller utenfor Kina er en av årsakene.

– Jeg tror det er mange årsaker til å være forsiktig nå, ettersom påvirkningen på etterspørselen fra coronaviruset fortsatt er uklar. Dersom det ser ut til at påvirkningen er moderat, kan det påvirke Russlands avgjørelse om ytterligere produksjonskutt, ved møtet mellom Opec og samarbeidslandene i mars, sier analytiker Greg Priddy i Stratford Oil, rapporterer Reuters.

Spådom

Roger Berntsen, Nordnet-analytiker, venter at hovedindeksen vil falle 0,5 prosent. DNB Markets spår nedgang på 0,6 prosent.

Asia

Det er blandet stemning i Asia. Den japanske Topix-indeksen er ned 0,03 prosent, mens Nikkei faller 0,39 prosent.

Shanghai Composite i Kina løftes med 0,34 prosent. CSI 300-indeksen stiger 0,17 prosent. Hangseng i Hongkong faller med hele 0,91 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi med 1,49 prosent. Sørkoreanske myndigheter har erklært krisetilstand i byen Daegu og omegn på grunn av et omfattende utbrudd av det nye coronaviruset. Det er registrert 156 tilfeller i landet.

S&P 200-indeksen i Australia er ned 0,33 prosent.

Virus

Som nevnt rammes nå også Sør-Korea hardt av coronaviruset. Dødstallet fra det nye covid-19-viruset i Kina har steget til 2.233, etter at ytterligere 115 mennesker døde i Hubei-provinsen.

Rundt 75.000 mennesker er nå smittet av covid-19-viruset i Kina, og flere hundre i andre land. I Hubei-provinsen ble det fredag registrert 411 nye tilfeller av smittede.

Wall Street

Dow Jones falt 0,44 prosent til 29.219,1 og er med det opp 2,4 prosent i år.

S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 3.370,3. Det vil si at indeksen har steget 4,3 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,67 prosent til 9.751,0. Indeksen har dermed steget 8,7 prosent siden nyttår.

Hovedindeksen

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 0,85 prosent til 942,89 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner. Tomra og NOFI ble to av dagens vinnere etter kvartalstall. BRAbank falt derimot etter sin kvartalsrapport.

Dette skjer i dag

Resultater:

Belships

DOF

Haugesund Sparebank

Makro:

Hytteformidling, 2019

Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2019, foreløpige tall

Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2019

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2019

Japan: KPI, januar (00.30)

Japan: PMI foreløpig, februar (01.30)

Frankrike: PMI foreløpig, februar (09.15)

Tyskland: PMI foreløpig, februar (09.30)

EMU: PMI foreløpig, februar (10.00)

Storbritannia: PMI foreløpig, februar (10.30)

EMU: KPI endelig, januar (11.00) USA: Markit PMI foreløpig, februar (15.45)

USA: Salg eksisterende boliger, januar (16.00)

Vi minner også om den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes, som slippes klokken 19.00 norsk tid.