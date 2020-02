Bankanalytiker Odd Weidel i Sparebank 1 Markets: Fremstår knallsterkt

Norwegian Finans Holding faller noe tilbake på Oslo Børs fredag, etter gårsdagens markante oppgang på 17,8 prosent.

Selskapet la torsdag frem sine tall for fjerde kvartal.

– Fremstår knallsterkt

Bankanalytiker Odd Weidel i Sparebank 1 Markets sier til TDN Direkt at utsikter til utbytte, lavere risiko og oppside sett fra et oppkjøpsøyemed bør føre til at investorfokuset i forbrukslånsbanksegmentet kommer tilbake.

– Norwegian Finans Holding fremstår knallsterkt og dersom de nå får til den europeiske ekspansjonen de planlegger på en kostnadseffektiv måte, så hadde det vært veldig fordelaktig, sier Weidel til nyhetsbyrået.

Han trekker frem flere årsaker til kursoppgangen i går.

– Hovedårsaken er at de nå begynner å betale utbytte. Vi ser for oss at utbytte kan være økende fremover, selv om volumveksten i segmentene vil være lav, sier Weidel til TDN Direkt.

Videre peker bankanalytikeren på at flere investorer vil se på segmentet med lavere risiko litt lengre frem i tid.

– Mot slutten av 2020 vil gjeldsregisteret ha vært operativt en stund, volumveksten vil være tatt ned og lånetapene er redusert. Investorene vil nok fortsatt se et marked med høy risiko, men hvis bankene klarer å levere underliggende tall som vi har sett i det siste, så bør investorfokuset komme litt tilbake og særlig når den største aktøren betaler utbytte og det er utsikter til at et par andre av de mindre forbrukslånsbankene kan komme til å betale utbytte litt lengre frem i tid, sier Weidel.

Et annet aspekt som har løftet segmentet, er ifølge analytikeren oppside sett fra et oppkjøpsøyemed.

– Litt ruglete fremover

Når det gjelder utsiktene for forbrukslånsbankene som sådan, tror Weidel ifølge nyhetsbyrået det fortsatt vil være litt ruglete fremover.

– Gjeldsregisteret og oppbremsingen skaper en del effekter, men vi ser også at bankene setter av mer til fremtidige tap sier han.

Weidel tror også ifølge TDN Direkt det vil være økt konsolidering i sektoren fremover og peker på at de små aktørene ikke har den nødvendige kritiske massen.

Norwegian Finans Holding faller 1,6 prosent til 101,20 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.