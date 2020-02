Coronaviruset sprer seg i Sør-Korea

Frykten for coronaviruset og dets ringvirkninger på verdensøkonomien kom tilbake i aksjemarkedet på fredag. Foreløpig har land utenfor Kina klart å begrense spredningen, men aksjemarkedet frykter nå at Sør-Korea har mistet kontroll og at viruset vil spre seg raskt i landet.

Bare noen timer etter at Sør-Korea meldte om 52 nye smittetilfeller, melder landet om nye 48 smittede. I løpet av ett døgn har antall smittede økt med 100 og det totale antallet smittede i landet er nå på 204. For én uke siden var antallet smittede kun 28, ifølge CNN.

I mens kommer det også fortsatt meldinger fra andre land som skaper bekymring. For eksempel meldte Iran om 13 nye smittetilfeller. Totalen er på 18, der fire av dem nå er døde.

Den sørkoreanske KOSPI-indeksen falt 1,5 prosent på fredag, og var dermed den svakeste aksjeindeksen i Asia. De europeiske børsene åpnet hardt ned, men hentet inn mye av tapene i løpet av dagen. Bedre enn ventet PMI-indekser i Europa bidro til den forsiktige optimismen.

CHRISTER TEIGEN