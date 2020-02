Rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,4 prosent og står i 9.711,77 poeng mens Dow Jones står i 29.117,48 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent.

«Aktiviteten i viktige regioner i Kina har tatt seg betydelig opp de seneste dagene, ifølge myndighetene. Dette bidro til børsoppgang på de kinesiske indeksene fredag. I resten av Asia derimot falt aksjemarkedene på frykt for at Coronaviruset skal øke i omfang utenfor Kinas grenser», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.