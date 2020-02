Saudi-Arabia vurderer pause i produksjonsallianse med Russland

Saudi-Arabia vurderer å ta en pause fra oljeproduksjonsalliansen med Russland på grunn av coronaviruset, melder Wall Street Journal.

Ifølge avisen har Saudi-Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater denne uken holdt møter med et mulig produksjonskutt på 300.000 fat per dag som samtaleemne. De tre står samlet for over halvparten av produksjonen til Opec.

Russland og Opec har etter utbruddet av coronaviruset vært uenige om kartellets strategi. De to sidene har siden desember 2016 forsøkt å balansere det globale oljetilbudet etter en bølge av råolje fra amerikanske skiferoljeprodusenter.

Hvis Saudi-Arabia, Kuwait og UAE bryter med russerne kan det ytterligere svekke Opecs evner til å påvirke oljeprisene, melder avisen.