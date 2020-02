Det var bred nedgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene falt.

Frykten for coronavirusets virkninger på den økonomiske veksten preget handelen. De ferskeste tallene viser nå at 75.000 er bekreftet smittet, og mer enn 2.000 har mistet livet. I Sør-Korea ble det fredag rapportert om 52 nye smittede, og antall smittede hadde steget til 156.

En handelsrepresentant for Kina uttalte fredag at coronavirusets negative innvirkning på direkte utenlandske investeringer i Kina begynner å komme til syne og vil forverres i februar og mars, ifølge Reuters.

- Selv om utbruddet avtar, ligger den globale økonomiske veksten an til å falle til null i første kvartal, før den spretter tilbake resten av året. Dermed virker en snarlig nedgang i bedriftenes inntjening uunngåelig, sa Peter Berezin i BCA Research, til CNBC.

Frykten førte også til at investorer flyttet pengene til trygge havner som statsobligasjoner og gull. Fredag var den amerikanske 30-åringen ned seks basispunkter til rekordlave 1,90 prosent. Gullprisen var opp 1,72 prosent til 1.658,30 dollar per unse.

VIX, eller fryktindeksen, steg hele 13,56 prosent til 17,67.

Ellers viste ferske tall fredag at salget av brukte boliger i USA var ned 1,3 prosent på månedsbasis i januar til en årsvekst på 5,46 millioner enheter.

På forhånd var det ventet en nedgang på 1,8 prosent på månedsbasis, til 5,44 millioner boliger, ifølge Direkt Makro

Dow Jones falt 0,78 prosent til 28.992,47.

9 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Taperne ble Microsoft og Apple som falt henholdsvis 3,23 og 2,27 prosent.

Coca-Cola steg 0,67 prosent etter selskapet meldte at coronaviruset vil redusere inntjeningen per aksje i første kvartal med 1-2 cent, men at det fortsatt forventer å oppnå målene for året.

Exxon Mobil og Chevron falt 1,24 og 0,74 prosent.

Boeing endte ned 1,75 prosent.

Nasdaq falt 1,79 prosent til 9.576,59.

Facebook falt 2,05 prosent, mens Amazon falt 2,65 prosent.

Dropbox steg hele 19,96 prosent etter at selskapet leverte kvartalstall som ble bedre enn ventet. I tillegg oppjusterte selskapet guidingen og annonserte et tilbakekjøpsprogram på 600 millioner dollar.

Chipprodusentene Nvidia og AMD falt 4,74 og 6,97 prosent.

Tesla steg marginale 0,18 prosent.

S&P 500 falt 1,01 prosent til 3.339,15.

Traktorprodusenten Deere steg 6,99 prosent etter å ha levert bedre kvartalstall enn ventet. Selskapet uttalte også at det ser tegn til stabilisering i den amerikanske landbrukssektoren, og at lavere handelsspenninger øker bøndenes tillit.

Gjødselprodusenten Mosaic steg 3,90 prosent, mens Royal Caribbean Cruises falt 3,36 prosent.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 1,15 prosent til 58,38 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,67 prosent til 53,33 dollar per fat.