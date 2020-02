– Virusfrykt er gull verdt

Det er nå drøyt fem uker siden coronaviruset skyldte innover verdens aksjemarkeder.

På kort tid har etterspørselen etter flyreiser stupt, varefrakten falt og frykten i aksjemarkedet steget.

Oljeprisen var på det verste ned nesten 20 prosent mens Hong Kong-indeksen er ned med mer enn fem prosent den siste måneden.

Tøft for norsk krone

Den norske kronen har også fått seg en trøkk, spesielt målt mot dollar.

Siden midten av januar har dollaren styrket seg med over fem prosent mot norske kroner og kostet ved inngangen til helgen 9,33 kroner. Så dyr har den ikke vært siden 2001.

Kronesvekkelsen kan ikke forklares ut ifra fundamentale forhold.

Norsk økonomi går forholdsvis bra og vi har blant verdens høyeste renter. Årsaken til svekkelsen skyldes at pengene hentes ut av små og risikable valutaer, og strømmer inn i tryggere havner som dollar og yen når usikkerheten vokser.

«Gullhavnen»

Ingen trygge havner er imidlertid like kjente som «gullhavnen».

Gull er tradisjonelt ansett for å være en god beskyttelse mot både inflasjon og fall i aksjemarkedene. Tiltakende resesjonsfrykt har bidratt til at gullprisen har steget med over 20 prosent siden samme tid i fjor.

Den sterkeste veksten har vi imidlertid sett i 2020. Både konflikt mellom USA og Iran, og virusutbruddet som nå herjer, har bidratt til at gullprisen har steget med nesten 8 prosent så langt i år.

Det er veldig mye for en råvare som gull. Kursen, som før helgen var 1633 dollar per unse, har ikke vært høyere mot dollar på over syv år. Mot pund og euro har den aldri vært høyere.

Venter tilbakefall

Den voldsomme oppgangen vi har sett i gull får enkelte tradere til å svette. Betydelig oppgang medfører nesten alltid en tilsvarende betydelig fare for tilbakegang.

Dersom de kinesiske tallene stemmer, at virusspredningen er avtakende og vi dermed får kontroll på viruset i første kvartal, er det store muligheter for at gullprisen faller tilbake til nedre halvdel av 1500-tallet.

Det er dette scenarioet mange analytikere tror på. Dersom tallene derimot ikke stemmer, og virussituasjonen er like uavklart eller verre etter første kvartal, vil vi kunne få en solid videre oppgang i gull og store fall på børsene.

Negative nyheter biter ikke på

Så langt har det meste av virusfrykten prellet av det amerikanske aksjemarkedet.

Til tross for at fryktindeksen VIX ligger på et forholdsvis høyt nivå er den amerikanske hovedindeksen på all-time-high.

Det kan nesten virke som om ingen negative nyheter biter på den amerikanske hovedindeksen. Riktignok går den amerikanske økonomien forholdsvis bra, men spørsmålet er om tendensen er bærekraftig. Flere steder i verden, spesielt Europa, viser tegn til avtagende vekst.

I tillegg har vi en situasjon med geopolitisk usikkerhet mellom USA og Kina, coronavirus og nært forestående presidentvalg. Mange mener det er litt for mange usikkerhetsmomenter til å kunne forsvare en slik prising.

Vil oppturen fortsette?

Grunnen til at aksjemarkedet likevel er priset så høyt er at sentralbanken har lovet å motvirke enhver nedgang i markedet med kjøp av statsobligasjoner.

Dette øker prisen på obligasjonene og tilfører likviditet til markedet, samtidig som de lange rentene faller og aksjer relativt sett blir mer attraktivt.

Konsekvensen er stigning i prisen på aksjer, obligasjoner, gull og dollar på en gang, en rimelig uvanlig kombinasjon.