Bernhardsen om markedene: – Trolig vil situasjonen bli verre før den kan bli bedre

Da coronaviruset brøt ut i januar falt aksjemarkedene og oljeprisen, før de hentet seg inn igjen og flere børser nådde nye rekordhøyder.

«Markedet priset inn et «V»-formet forløp, der coronaviruset kun ville gi en midlertidig effekt før veksten etter et kvartal skulle komme kraftig tilbake. Dette bildet ser ut til å stå for fall», vurderer Bernhardsen i Nordeas markedsrapport.

Spredning

Viruset ble først oppdaget i Wuhan, en by med 11 millioner innbyggere, i Kina. I Kina er rundt 77.000 blitt smittet, mens i underkant av 2.500 har dødd.

De siste dagene har viruset også spredd seg til nye land. Sør-Korea er hardest rammet, mens også Italia, Japan og Iran har opplevd at flere har dødd av viruset.

Flere selskaper har måtte stenge sine virksomheter i Kina, og en nasjon som Frankrike frykter at økonomien vil få en smell, da turistbesøket har falt med mellom 30 og 40 prosent.

Verre før det blir bedre?

Mandag faller Oslo Børs kraftig, og prisen på brentoljen faller hele 2,87 prosent til 56,77 dollar fatet.

«Det gir ny frykt i markedet for at effektene av coronaviruset blir mer enn kun ett kvartal. Og trolig har markedet rett. Trolig vil situasjonen bli verre før den kan bli bedre. Det taler for et fortsatt ruglete aksjemarked, skriver Bernhardsen, og fortsetter:

«Med et ruskete aksjemarked, press ned på oljeprisen og svakt risikosentiment er vi avventende til kronen også».

Venter rentekutt

DNB Markets' valutastrateg Magne Østnor mener at aksjemarkedet har tro på snarlig innhenting, og at verdsettelsen av aksjer er dyr om dagen.

«Optimismen skyldes trolig også forventninger til mer stimulerende politikk. Den siste måneden har troen på at sentralbankene verden over vil trå støttende til tiltatt, og det ventes nå rentekutt i blant annet Australia, New Zealand, Canada og i eurosonen, i tillegg til i USA», skriver Østnor i morgenrapporten.

Største helsekrise

Kinas president Xi Jinping kalte viruset nasjonens største helsekrise noen gang i helgen.

«Hvor store de økonomiske effektene blir for Kina og for verdensøkonomien vil avhenge av hvor lang tid det tar før utbruddet er under kontroll», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbankens morgenrapport.

Steven Mnuchin, finansminister i USA, sa søndag at det er for tidlig å si hva slags effekt viruset får på økonomien deres.