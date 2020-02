Canegie endrer anbefaling på sjømataksjer: – Bra tidspunkt å ta gevinst

Meglerhuset Carnegie senker anbefalingen på Salmar-aksjen fra kjøp til hold, mens kursmålet forblir på 440 kroner.

«Etter vi oppgraderte aksjen i november har aksjen steget nesten 20 prosent mot sjømatsektoren, og vi mener det er et bra tidspunkt å ta noe gevinst da konsensus ser for høyt ut for fjerdekvartalstallene (legges frem 26. februar)», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Carnegie jekker derimot anbefalingen på Mowi fra selg til hold. Kursmålet økes med ti kroner til 205 kroner.

«Det økte kursmålet kommer på tross av at vi har redusert estimat for resultat pr. aksje i 2020 og 2021 med to prosent. Vi oppjusterer kursmålet som følge av nåværende sektor og selskapsmultipler», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.