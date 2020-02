ABG kutter kursmålet på Norwegian

ABG Sundal Collier kutter i kursmålet sitt for Norwegian, fra 39 kroner pr. aksje til 37 kroner. Meglerhusets hold-anbefaling av aksjen blir stående, ifølge TDN Direkt.

ABG er først og fremst bekymret for Norwegians likviditetssituasjon, og frykter en ny emisjon. Spesielt siden flyselskapet hadde nesten to milliarder mindre på bok enn hva ABG hadde estimert.

"Selskapet må adressere den negative utviklingen i arbeidskapital, spesielt med tanke på at selskapet har gjeldsforfall på 600 millioner kroner og levering av to Dreamliner estimert til 1 milliard i første kvartal 2020", skriver ABG Sundal Collier i en analyse på søndag.

Videre i analysen skriver meglerhuset at de er forundret over verdsettelsen av Norwegian-aksjen satt opp mot sine konkurrenter, og sikter da mot at selskapet er priset til en 12 prosent premie mot Ryanair og EasyJet på 2020 selskapsverdi mot salg.

"Videre er selskapsverdi (EV) mot EBIT for 2020 på 34 ganger, mot konkurrenter på 12 ganger. Av en eller annen grunn har markedet akseptert dette"