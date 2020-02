Venter fall i etterspørsel etter coronaviruset

I mandagens oppdatering fra Berenberg kommer det frem at 2020 kan bli nok et år med betydelige nedjusterte estimatrevideringer. Effekten av coronaviruset er ventet å ha en midlertidig innvirkning på etterspørselen, men et kraftig fall i etter olje og gass i første kvartal kan sette tonen for både priser og priskurver for resten av året, skriver TDN Direkt.

Krevende år

Berenberg mente ved starten av året at kontantstrøm pr. aksje ville være viktige nøkkeltall å se etter i år, og selskapet anslo at 12 prosent vekst i fri kontantstrøm for olje- og gasselskapene. Men nå sier meglerhuset at selv om det fortsatt er tid for bedring, vil 2020 sannsynligvis ble nok et krevende år på grunn av coronaviruset.

Alt er dog ikke bare svart, for Berenberg ser en lysning i for oljeprisen. I 2021 forventer meglerhuset at oljeprisen henter seg inn til i overkant av 65 dollar pr. fat, og man forventer at etterspørslen normaliseres, ifølge TDN Direkt.

Berenberg har et kursmål på 200 kroner på Equinor, og har dem på hold.

"Vi forventer at påvirkningen av coronaviruset vil være relativt kortvarig på etterspørslen og vi tror tilbudet blir støttet av Opec-kutt i mars, lavere aktivitet som vil gi lavere vekstrater for amerikanske produksjon i andre halvår 2020, tilbudsforstyrrelser i Libya og lavere produksjon fra Venezuela som følge av amerikanske sansjoner mot Rosnef, skriver meglerhuset.