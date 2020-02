Venter korreksjon for januar

Detaljhandelen i desember falt med 2 prosent på månedsbasis. Og selv om fallet var til en viss grad forventet, var det nok likevel i overkant bratt.

Med en god inntektsvekst det seneste året så mener Handelsbanken Capital Markets utviklingen i detaljomsetningen skyldes høyere sparerate og at dette er en korreksjon etter at spareraten falt under oljekrisen, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset tror at detaljomsetningen vil vokse litt sterkere i år, men at det ikke blir noe markant sterkere vekst.

– For det første bidrar fallet i strømprisene til å dempe KPI-veksten i år, og dermed vil dette løfte realinntektsveksten. På den andre siden har sysselsettingsveksten begynt å bremse ned, noe som isolert sett demper veksten i aggregert disponibel inntekt, skriver Handelsbanken Capital Markets.