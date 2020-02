Nedturen fortsetter på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Bøs var ned 3,2 prosent til 907,07 kort tid etter åpning mandag. Ved lunsjtider peker pilene ytterligere ned, med en nedgangen på 3,3 prosent til 905,76.

Det er hittil omsatt aksjer for 2,5 milliarder kroner.

Store selskaper som Telenor, DNB og Hydro faller henholdsvis 1,7 prosent, 1,9 prosent og 5,7 prosent.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje omsettes i skrivende stund for 56,40 dollar, ned 3,6 prosent. WTI-oljen står i 51,52 dollar fatet, ned 3,4 prosent.

Equinor faller hele 4,7 prosent til 151,05 kroner.

Nel ut

Denne uken velger SpareBank 1 Markets å kvitte seg med NEL samtidig som Bonheur inkluderes i ukeporteføljen. Førstnevnte faller 9,3 prosent til 12,25 kroner.

ABG Sundal Collier har nedjustert kursmålet for Golden Ocean Group fra 55 til 50 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhusets anbefaling for det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet holdes uendret på «hold».

Ifølge nyhetstjenesten peker meglerhuset på at videresalgsprisen for skip har falt hittil i år, og at ratene er ventet å forbli svake på grunn av svak kinesisk etterspørsel.

Aksjen faller 6,3 prosent til 39,32 kroner.

Gjelsten kjøper

Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten melder i en pressemelding at Gjelsten Holding kjøper store deler av konkursboet etter Gresvig. Gresvig vil bli eiet 50/50 av Gjelsten og tidligere eier Olav Nils Sunde, gjennom O. N. Sunde. Sammen vil de kontrollere 350 sportsbutikker med butikkomsetning på 5 milliarder kroner.

Konkurrenten XXL faller 6,2 prosent til 10,88 kroner.

Gjentar kjøp

Meglerhuset Pareto Securities hever kursmålet på Kid fra 57 til 72 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities venter at Kid står overfor en vekst over markedet og fortsatt høye marginer, rapporterer nyhetsbyrået.

Gjelsten favoritten er uendret til 61,00 kroner.

Ny bunn i Borr

Tor Olav Trøims Borr Drilling har nådd ny bunnotering mandag på 30,00 kroner. Aksjen omsettes i skrivende stund for 30,24 kroner, ned 10,8 prosent.

Dagens tapere

Northern Drilling utpeker seg som dagens taper så langt.

Fredag ble det innført børspause i aksjen, og etter at børspausen nå er opphevet faller aksjen 33,4 prosent til 9,49 kroner.

For litt over to uker siden kunne John Fredriksen fortelle at han tar riggselskapet Northern Ocean på børs i slutten av februar. Samtidig lanserte Fredriksen et byttetilbud til Northern Drilling-aksjonærene.

Merkur-noterte SoftOx Solurions følger bak på taperlisten, med et fall på 20,9 prosent, til 22 kroner. Photocure faller 15,8 prosent til 98,50 kroner.

Øverst på vinnerlisten så langt finner vi Merkur-noterte Black Sea Property, opp 33,3 prosent, til 4,48 kroner.