Warren Buffett mener økonomien har blitt litt svakere

Finansnestor Warren Buffetts investeringsselskap Berkshire Hathaway sitter på hele 128 milliarder dollar, eller omlag 1.190 milliarder kroner, som er klare for investeringer. Det kom frem av Buffets årlige brev til aksjonærene i helgen.

Mandag gjør han et intervju på tre timer med CNBC. Der sier Buffett at det er bra for hans selskap at aksjene nå faller, ettersom Berkshire Hathaway kjøper nye aksjer uansett, gode eller dårlige dager.

Virus



Markedene faller som følge av coronaviruset.

– En betydelig prosentandel av virksomhetene våre er påvirket på en måte, sier Buffett.

Han legger til at det er naturlig med opp- og nedturer, og at selskapene påvirkes av en rekke andre faktorer. Buffett sier han tenker på hvordan selskapene vil stå om fem til ti år frem i tid.

– Litt svakere økonomi

89-åringen følger også nøye med på økonomien i Amerika. Han synes den ser sunn ut, men at den er blitt mindre robust den siste tiden.

– Økonomien er sterk, men litt svakere enn den var for seks måneder siden. Businessen har falt litt, men den har falt fra et veldig høyt nivå, sier Buffett.

Warren Buffett har en formue på 90,3 milliarder dollar, eller omlag 839 milliarder kroner, og er rangert som verdens fjerde rikeste.