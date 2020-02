Kraftig fall på Wall Street

Dow Jones åpner ned 3,12 prosent til 28.086,47 poeng.

S&P 500-indeksen svekkes med 3,15 prosent til 3.232,89 poeng.

Nasdaq Composite faller hele 4,05 prosent til 9190,05 poeng i det første minuttet.

Det skjer etter at det bred børsnedgang i Asia og Europa, ettersom at coronaviruset sprer seg i større grad utenfor Kina.

– Jeg vurderer nå at de globale aksjemarkedene må reprises for å hensynta den dramatiske økonomiske effekten som alt dette vil medføre. Jeg tror reprisingen kun har startet og jeg tror den vil være omtrent 20 til 25 prosent i de neste to månedene, sier økonomen Jonathan Pain, som er forfatter av "The Pain Raport", til CNBC.

Stort Apple og Tesla-fall

Blant enkeltaksjer er Apple blant selskapene som får svi. Aksjen faller 4,89 prosent til 274,75 dollar. Selskapet varslet nylig at de ikke vil nå guidingen på inntektene i første kvartal, som følge av coronaviruset og lavere etterspørsel i Kina. Fallet skjer tross at Warren Buffett snakket svært varmt om Apple til CNBC mandag.

Tesla, som har hatt en eventyrlig oppgang siden sist sommer, ramler 6,83 prosent til 839,50 dollar. Microsoft er 4,24 prosent i rødt til 171,04 dollar.

Flyselskapene sliter også. Delta er ned 3,73 prosent til 51,36 dollar, mens United Airlines svekkes med 3,96 prosent til 74,92 dollar. American Airlines er ned 8,12 prosent til 25,56 dollar.