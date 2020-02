Sjefanalytiker i Nordea: – Fotavtrykket på global vekst vil bli betydelig.

«Smitteomfanget av coronaviruset er allerede langt større enn lignende virusutbrudd som Sars og Mers. Tilbakeslaget i Kina og fotavtrykket på global vekst vil bli betydelig», skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mandag ettermiddag.

Børsene i Europa, Asia og USA faller alle mandag. Det skjer etter at flere har dødd og blitt smittet av coronaviruset utenfor Kina de siste dagene. Hardest rammet i Europa er foreløpig Italia.

Anbefaler overvekt av aksjer

Nordea-økonomen mener to ting skaper frykt.

«Dels at oppbremsingen av global vekst blir kraftigere enn tidligere antatt. Men enda verre, en frykt for at andre lands tiltak ikke vil være like effektive og at viruset utvikler seg til en global pandemi», skriver Bruce.

Sjefanalytikeren anbefaler fortsatt overvekt av aksjer.

«Virusutbruddet vil gi et tilbakeslag i økonomisk aktivitet, men dersom man får kontroll på spredningen, vil penge- og finanspolitiske stimuli støtte økonomisk aktivitet og aksjemarkedene. Erfaringene fra det siste tiåret tilsier at man bør sitte stille i båten», fortsetter Nordea-analytikeren.

Tiltak

Bruce venter at regjeringer og sentralbanker vil gjøre tiltak mot viruset, i form av mer mer ekspansiv finans- og pengepolitikk.

«Erfaringene fra Kina tilsier imidlertid at spredningen lar seg kontrollere og vekstfremmende mottiltak vil bli iverksatt. Dersom man får kontroll på spredningen, vil lavere renter igjen stimulere både økonomisk aktivitet og aksjemarkeder», vurderer Bruce.

Han tror at rekylen i den økonomiske aktiviteten kan bli nokså kraftig.