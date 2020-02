Dette skjedde i natt

Equinor dropper leteboring utenfor Australia

Equinor har gitt beskjed til myndighetene i Australia om de dropper planene om leteboring i Australbukta utenfor kysten i Sør-Australia, til tross for at selskapet like før jul fikk grønt lys til for en miljøplan for oljeboring der.

Equinor har besluttet å stoppe planene fordi «muligheten ikke er kommersielt konkurransedyktig». Det berørte surfemiljøet i delstaten Sør-Australia er blant dem som jubler etter avgjørelsen.

Den fengslede svenske forleggeren Gui Minhai er dømt til fengsel i ti år i en kinesisk domstol i byen Ningbol, melder nyhetsbyrået Reuters. Han har sittet fengslet i Kina siden 2015.Svensk forlegger dømt til fengsel i Kina

Den svenske statsborgeren av kinesisk opprinnelse startet i 2012 et forlag i Hongkong som utgir bøker som det kinesiske kommunistpartiet har erklært forbudt.

Fjerde dødsoffer fra viruscruise

En fjerde passasjer fra det virusrammede cruiseskipet Diamond Princess i Japan har omkommet etter å ha blitt diagnostisert med det nye koronaviruset.

Den syke var en mann i 80-årene som ble fraktet fra den isolerte cruiseskipet og til sykehus i Japan. Lokale medier melder at mannen hadde påvist smitte fra covid-19-viruset og at han døde av lungebetennelse.

Minst 691 personer om bord på skipet har blitt diagnostisert som smittet av covid-19-viruset. Om lag 1.000 personer fikk tillatelse til å forlate skipet etter at de hadde fullført en karantenetid på 14 dager, testet negativt og ikke hadde noen symptomer på sykdom.

Flere har flere av dem har likevel testet positivt på nye prøver som er tatt etter at de er satt i land.

Totalt i Japan har nå 851 personer testet positivt på smitten, deriblant de reisende på cruiseskipet.

Italiener på Tenerife med covid-19

En italiensk turist på øya Tenerife har fått påvist smitte av det nye koronaviruset covid-19, opplyser Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres Twitter , melder VG.

Den smittede er lege og hjemmehørende i Lombardia i Nord-Italia og kjente at han hadde symptomer og feber. Det er nettopp i Lombardia-regionen det største utbruddet av virussmitte er registrert i Europa.

Antallet smittede av det nye koronaviruset, covid-19, har nå passert 80.000 globalt. Av dette er det snart 78.000 i Kina, ifølge Bloomberg News.

Kraftig børsras i Asia

Frykt og uro over konsekvensene av den pågående spredningen av koronaviruset covid-19 preger verdens finansmarkeder. I Tokyo falt Nikkei-indeksen med 3,58 prosent da handelen startet tirsdag. Den bredere sammensatte Topix-indeksen gikk 3,53 prosent tilbake.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt moderate 0,37 prosent mens Shanghai Composite Index gikk 1,62 prosent tilbake. Shenzhen Composite Index falt derimot mer merkbart med 2,09 prosent da handelen startet. (©NTB)