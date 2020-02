dette vil påvirke oslo børs

Europeiske børser ser ut til å åpne opp tirsdag, til tross for at spredningen av coronaviruset i Italia stadig bekymrer investorene.

Dette skjer etter gårsdagens kraftige børsfall verden over.

FTSE 100 ventes ifølge IG opp 32 poeng til 7.174, tyske DAX opp 80 poeng til 13.107, mens franske CAC 40 ventes å stige 34 poeng til 5.817 fra start.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,7] prosent.

– Fortsatt stor usikkerhet

Bekymringene for at coronaviruset kan utløse en global pandemi senket Wall Street kraftig mandag, og Asia-børsene fortsetter tirsdag å falle tungt for andre dag på rad.

«Selv om finansmarkedene nå virker å ta inn over seg at sannsynligheten for mer alvorlige økonomiske konsekvenser er større, er usikkerheten fortsatt stor. Det vil ta tid før nøkkeltallene viser konsekvensene av virusutbruddet, og i den grad fremoverskuende indikatorer som bedrifts- og forbrukertillit reagerer på det som skjer, vil de kunne korrigere tilbake om smitten skulle vise seg å avta», skriver valutastrateg Magne Østnor hos DNB Markets i dagens morgenrapport.

Oljeprisene finner støtte

Oljeprisene finner faktisk støtte tirsdag morgen etter gårsdagens kraftige fall, og Brent-oljen stiger 0,8 prosent til 56,75 dollar fatet. Det er opp fra 55,50 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen stiger også 0,8 prosent – til 51,83 dollar fatet.

«De seneste tallene fra CFTC viser at den netto spekulative posisjoneringen i råolje steg i uken som endte 21. februar, noe som betyr at investorer fortsatt håper på at coronasjokket kan få en mindre effekt enn ventet på oljeetterspørselen», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i sin morgenrapport.

Historisk fall på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs måtte i går se sitt største poengfall noensinne, med 38,30 (4,1 prosent) til 898,40.

Oljeaksjer ble med oljeprisene ned, og Equinor og Aker BP falt 5-6 prosent. Økende virusfrykt rammer shipping- og transportaksjer hardt, og her hjemme utmerket Frontline og Norwegian seg negativt med fall på hhv. 9,2 og 14,6 prosent.