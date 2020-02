De norske i USA og Canada

Bekymringene for at coronaviruset kan utløse en global pandemi senket Wall Street kraftig mandag. Alle de tre nøkkelindeksene falt 3-4 prosent.

Dow Jones falt 3,6 prosent til 27.960,80 og er med det ned to prosent i år. Samtlige 30 selskaper så rødt. UnitedHealth, som tilbyr helseforsikring, toppet taperlisten med et fall på 7,8 prosent. Nedgangen kom etter storseier for Bernie Sanders.

S&P 500 endte ned 3,35 prosent til 3.225,89. Det vil si at indeksen har falt 0,2 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 3,7 prosent til 9.221,28, og indeksen er dermed opp bare 2,8 prosent siden nyttår.Cruise- og flyaksjer fikk gjennomgå, og Norwegian Cruise Line, RCCL og Carnival endte ned 9-10 prosent. American Airlines falt 8,5 prosent.

Facebook, Apple, Alphabet (Google)og Amazon falt 4-5, mens Tesla endte ned 7,5 prosent.

Stjernesmell for Trøim

Blant de «norske» aksjene gikk særlig Tor Olav Trøims Borr Drilling på en stjernesmell, med et fall (målt i dollar) på mer enn 17 prosent.

John Fredriksens shipping-duo Frontline og Flex LNG falt 8-9 prosent målt i dollar.

Slik gikk det med de «norske» aksjene i USA og Canada