Åpen dør for veggedyr

SKADESJEF: Svein Stormoen, Norsk Hussopp Forsikring. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

De seneste 15 årene har det vært en nærmest eksplosiv økning av veggedyrtilfeller i Norge. Det er flere grunner til at veggdyrene har oppdaget Norge, men først og fremst på grunn av at veggdyrene har utviklet resistens mot insektsspray og at nordmenn reiser mer enn tidligere.

De senere årene har antallet veggedyrsaker stabilisert seg noe, men med en fortsatt svak økning. Og i 2019 ble det rapportert inn 30 prosent flere tilfeller av veggedyr til Norsk Hussopp Fosikring, enn året før.

– Spesielt etter ferier ser vi en tydelig økning av saker. Veggedyr er dyktige haikere og følger med i bagasjen når folk er på reise. De er små og kan gjemme seg nesten overalt, sier Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding.

– De forsvinner ikke av seg selv, og det vil bare eskalere om det ikke gjøres noe med.

Tegn på veggedyr

Veggedyr er raske og kommer stort sett frem kun på natten når vi sover. Derfor kan det være vanskelig å få øye på dem. Størrelsen på varierer med hvilket stadie de er i, men voksne veggedyr er rødbrune og 5-6 mm lange og 3 mm brede.

I og med at de er vanskelig å oppdage er det er ofte mørke ekskrementflekker etter insektene som avslører aktivitet.

– Se etter brunsorte flekker og grupper med små svarte prikker. Disse flekkene kan ses blant annet under laken og under rammeverket på sengen

Typisk tegn på veggedyr er fysiske stikk og reaksjoner på kroppen. Bittene ser gjerne ut som et myggstikk eller utslett.

– Det er ikke alle som merker bittene. I tilfeller hvor personen får liten reaksjon på bittene kan det derfor gå lenger tid før en mistenker veggedyr, sier Stormoen.

Dette må du gjøre

Hvis du tror du har fått veggedyr er noe av det viktigste du kan gjøre er å prøve å begrense spredningen. Veggedyr kan blant annet spres gjennom sengetøy og andre ting som blir flyttet rundt omkring i boligen.

Tips for å unngå veggedyr på reise Ikke legg kofferten eller klær oppå eller under hotellsenga. Sjekk også bager nøye hvis barna dine har vært på idrettsarrangement eller lignende.

Vask alle klærne dine når du kommer hjem, helst på seksti grader.

Sjekk PC og mobilcover, særlig hvis du har for vane å lade disse opp på sengekanten. Veggedyr elsker nemlig varme, og kan søke tilflukt i deksel/tastatur.

Sørg for å oppbevare bagasjen mest mulig lukket, og gjerne på en hylle når du er på ferie.

Sjekk rundt sengen og madrassen etter mørke ekskrementflekker. Finner du spor etter veggedyr, gi hotellet beskjed om problemet. Kilde: Norsk Hussopp Forsikring

– Ikke ta med dyna og legg deg på sofaen. Da risikerer du at veggdyrene etablerer seg stua i tillegg, sier Stormoen.

Veggedyr er vanskelige å bli kvitt og formerer seg fort. En vellykket bekjempelse krever ofte en kombinasjon av flere metoder. Det kan derfor ofte være klokt å ta kontakt med en profesjonell skadedyrbekjemper for å få bukt på problemet.