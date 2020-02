Frykten tiltar med spredning

I Italia blir det meldt om stadig flere omkomne, og antall smittede fortsetter å øke utenfor Kina. Og med en inkubasjonstid på tre uker, begynner myndighetene i stadig flere land å innføre tiltak.

Det var lenge fokus på hvordan smitten ville påvirke Kinas økonomi , og ringvirkningene det ville ha andre land gjennom handelen med Kina. Nå som viruset har spredt seg til andre land i både Asia og Europa, vil de økonomiske konsekvensene blir større, skriver DNB Markets i sin morgenrapport på tirsdag.

Frykten for at dette blir en global pandemi er økende, og det kan fort gå utover finansmarkedene. Mandag var den verste dagen på flereår i aksjemarkedene, og børsene var ned med nesten 4 prosent i både Europa og USA. Dette skjedde samtidig som at råvarprisene falt på forventninger om svakere etterspørsel.

DNB skriver videre i morgenrapporten at 10-års amerikansk statsrente har falt 7 basispunkter siden i går morges, til 1,40 prosent. Det er nær det laveste nivået noensinne, som var i juli 2016.