Aksjer straffes på Oslo Børs etter kvartalsrapporter

Oslo Børs er ved lunsjtider ned 0,80 prosent til 891,29 poeng. Hovedindeksen åpnet opp, men har snudd ned utover dagen.

Fallet er likevel langt på nær det vi opplevde mandag som følge av økt frykt for coronaviruset, og at det skal bremse opp veksten i økonomien.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for drøyt 2,65 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen faller svakt tirsdag. Brentoljen svekkes med 0,18 prosent til 56,06 dollar pr. fat. Til sammenligning sto et fat brentolje i 55,50 dollar ved børsens stengetid mandag. WTI-oljen er ned 0,39 prosent til 51,11 dollar.

Equinor stiger 0,67 prosent til 151,20 kroner, men Aker BP er ned marginale 0,04 prosent til 231,60 kroner.

Vinner etter første kvartalstall

Øverst på vinnerlisten troner foreløpig Hafnia, opp 4,74 prosent til 19,90 kroner. Oppgangen kommer etter at rederiet leverte sine første kvartalstall som et børsnotert selskap. Hafnia hadde et resultat etter skatt på 42,4 millioner dollar.

Vow stiger 2,84 prosent til 29 kroner. Gjennom sitt datterselskap ETIA har energiselskapet fått en kontrakt på å skulle levere pyrolyse testing for prosessering av plastikk og polymert stoff til drivstoff.

Av de mest omsatte aksjene stiger Yara 0,41 prosent til 375,40 kroner, mens Telenor er opp 0,28 prosent til 158,35 kroner.

Flere svekkes etter rapport

Bouvet økte med 1,1 millioner kroner på bunnlinjen i fjerde kvartal, kom det frem av dagens kvartalsrapport, men likevel faller aksjen 5,45 prosent til 416 kroner.

Bakkafrost la også frem regnskap for fjerde kvartal tirsdag. Sjømatselskapet fikk et operasjonelt driftsresultat på 415 millioner danske kroner i fjerde kvartal 2019, mens analytikerne hadde ventet 506 millioner danske kroner. Aksjen synker 5,37 prosent til 652 kroner på Oslo Børs.

Dagens største taper er Black Sea Property, ned 25,21 prosent til 3,50 kroner. Ellers er Norwegian ned hele 9,84 prosent til 27,75 kroner.

Av de mest omsatte aksjene er DNB i rødt med 1,26 prosent til 169,10 kroner, mens NEL faller 1,81 prosent til 11,40 kroner.