Hvor er børsrekylen?

Etter mandagens kraftige børsfall verden rundt, der de store indeksene var ned 3-4 prosent, var det flere som ventet en saftig rekyl på tirsdag.

«Turnaround Tuesday?», skrev CNBC og viste til hvordan slike store børsfall de seneste ti årene alltid har vært gode kjøpsmuligheter.

I Norge var det lignende spekulasjoner, blant annet én tweet som viste et bilde av tirsdagens avisforsider i både Dagens Næringsliv og Finansavisen, der Twitter-brukeren konkluderte med at det verste trolig er over.

Europas børser forsøkte seg med en oppgang på tirsdag, men i løpet av dagen ga børsene opp rekylen. Frankfurt-børsen falt 0,4 prosent, mens London-børsen var ned rundt 0,6 prosent.

Et lite lyspunkt var at amerikanske futureindekser var opp mellom 0,5 og 0,7 prosent mandag ettermiddag.

I Frankfurt falt Commerzbank-aksjen rundt 5 prosent etter å presentert kvartalstall som viste at banken tapte 54 millioner euro i fjerde kvartal, som var bedre enn tapet på 113 millioner euro i samme kvartal 2018.

CHRISTER TEIGEN